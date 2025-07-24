Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Амурской области. На борту самолета Ан-24 находились 48 человек, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

«Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе»,— сказал президент в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота (цитата по «РИА Новости»).

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Сейчас на месте проводится поисковая операция.

Полина Мотызлевская