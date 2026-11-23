В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель
В брянском селе Брахлов при ударе беспилотника погиб 65-летний мужчина. Об этом сообщил в Telegram губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
ЧП случилось в Климовском районе. В общей сложности за прошедшие сутки над территорией региона было уничтожено девять дронов самолетного типа, уточнил губернатор.
Минобороны России сообщало, что прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 192 беспилотника над 17 российскими регионами. Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На ее территории объявлены режим КТО и режим ЧС.