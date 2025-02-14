Главные новости за 10 – 14 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Подрядчик трамвайного маршрута №9 в Саратове получил 250 млн руб. за работы. Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Валерий Снежко сообщил, что всего на сегодняшний день ВЭБ.РФ предоставил для проекта более 925 млн руб., и жители города смогут скоро воспользоваться новыми трамваями по маршрутам № 9 и № 8. Общий бюджет проекта составляет 17,3 млрд руб.

В Саратовской области участники СВО займутся патриотическим воспитанием. Глава региона анонсировал введение должности заместителя министра образования по патриотическому воспитанию. Ее займет участник СВО. По мнению Романа Бусаргина, аналогичные позиции должны появиться в органах местного самоуправления.

В Астраханской области полиция нашла десятки нелегальных мигрантов. Зафиксировано 269 административных нарушений миграционного законодательства, включая 13 случаев фиктивной регистрации. Возбуждено семь уголовных дел.

В Волгограде ищут поставщика 50 автобусов за 1 млрд руб. До 30 апреля 2025 года планируется поставить 15 больших автобусов, а до 31 июля того же года — 35 средних.

Саратовская область попала в топ-15 по стране по росту рынка общепита.

Междугородними перевозками в Пензенской области займется минстрой. Ранее эти полномочия выполняло ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», но теперь они будут переданы исполнительным органам власти.

Исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков ушел с поста. Кресло градоначальника занял Михаил Исаев.

В Пензенской области законодательно закрепят молодежную политику. Особое внимание уделят поддержке общественных инициатив молодых людей, развитию творческого и волонтерского потенциала.

В Саратове на следующей неделе начнут тендеры на ремонт водопроводов.

В Астраханской области запретили снимать и публиковать последствия атак БПЛА. Нарушение может повлечь штрафы: для граждан — от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы увеличиваются.

В Заречном начали проверку после обнаружения на улице грудного ребенка.

В гордуме Астрахани объяснили, почему спикер не принял активистов. Ранее инициативная группа астраханцев вместе с депутатом облдумы не смогли пройти через турникет, чтобы обсудить вопрос сохранения парка «Планета» с председателем городского парламента.

В Балашове Саратовской области в ближайшее время приступят к благоустройству парка Авиаторов.

Саратовский молочный комбинат получил штраф 50 тыс. руб. за нарушение техрегламентов. По данным регионального управления Россельхознадзора, предприятие неправомерно использовало функцию «незавершенное производство».

Вольский район Саратовской области возглавил Сергей Сафонов.

В Саратове водитель автобуса нагрубил пассажирам и был отстранен от работы.

В саратовской Екатериновке районную больницу возглавил Виктор Кострюков.

В Саратове построят корпус для дома-интерната за 187 млн руб. Новый корпус разместится по адресу Клочкова, 79, в Октябрьском районе города. Срок окончания работ — 30 ноября 2025 года.

Нижнеломовским межрайонным прокурором Пензенской области стала Татьяна Козочкина.

Саратовский «Водоканал» займется ремонтом 30 км водопровода и канализации. И.о. мэра Саратова Михаил Исаев заверил, что конкурсные процедуры начнутся на следующей неделе.

В Волгоградской области водные дроны помогут следить за состоянием рек и озер. Постоянный мониторинг подразумевает использование снимков со спутников и аэрофотосъемки.

Власти Пензы предлагают до 2,3 млрд руб. строителю школы в Арбекове. Школа будет рассчитана на 1100 мест и должна появиться в 7-м микрорайоне.

Волгоградские аграрии нацелены на увеличение производства овощей. В области ожидается наращивание сбора в коллективном секторе до 1,1 млн тонн.

Жительницу Энгельса осудят за неправомерный оборот средств платежей на 7,5 млн руб. Подозреваемая передала налоговой паспорт и прочие документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ и открыла расчетные счета в кредитно-финансовых учреждениях Саратова. Вместе с тем ей было известно, что она фактически не будет осуществлять предпринимательскую деятельность от имени организации.

Главврачом астраханской АМОКБ стал Марат Сайфулин.

В Волжском наказали подрядчика ООО «Универсал» за нарушение срока ремонта дороги по нацпроекту. Мировой судья судебного участка № 48 Волгоградской области принял решение дисквалифицировать представителя компании на полгода.

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров оставил пост.

В Астрахани построят новую школу: УКС готово отдать 14 млн руб. за техдокументацию. Учебное заведение должно появится в Советском районе на ул. Николая Островского, 131. Городские власти пытаются реализовать проект на протяжении пяти лет.

В Саратове наказали двух экс-сотрудников РЖД за коррупцию. Как выяснилось, с ноября 2021 по декабрь 2022 года замначальника через ведущего инженера получил от коммерческого директора организации 1,2 млн руб. в качестве взятки за согласование подписания актов выполненных работ по капремонту зданий.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев пообещал помочь Астраханской области улучшить экологию.

В Волгограде пойдет под суд экс-директор стройфирмы за неуплату в бюджет 60 млн руб.

Волгоградский суд обязал ООО «Основной ресурс» возместить ущерб почвам на 36 млн руб. Выяснилось, что порыв нефтепровода привел к образованию нефтесодержащих отходов. Организация вывезла и сбросила их на незащищенный земельный участок в Котово.

Мэрия Саратова намерена проводить масштабный ремонт водосетей ночью.

Евгения Панкина утвердили на посту главы волгоградского комитета строительства.

Под Саратовом сотрудник ДПС насмерть сбил пешехода. Дорожная авария произошла в среду на 363 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» близ села Павловка.

Саратовский губернатор назвал парадоксальной ситуацию с неучтенной сельхозземлей. В Саратовской области за последние годы благодаря государственной субсидии в оборот ввели примерно 37 тыс. га сельхозземель. Однако никакого участия в программе не принимают Ртищевский, Турковский, Воскресенский, Красноармейский и Ивантеевский районы.

В Саратовской области возбудили дела о мошенничестве при строительстве жилья на 5 млн руб.

Двух саратовских чиновников осудят за растрату и злоупотребление полномочиями.

И.о. замглавы Саратова по правовым вопросам назначили Наталью Иванову.

Замглавы по правовым вопросам Энгельсского района стал Максим Леонов.

Саратовские власти хотят создать Единый документ территориального планирования. Он объединит Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

Светлана Жук оставила пост главврача Саратовского областного госпиталя ветеранов войн.

Депутат Евгений Ковалев ушел с поста главврача саратовской горбольницы № 1. Сейчас господин Ковалев является депутатом Саратовской облдумы

Предпенсионер из Саратовской области пойдет под суд за стрельбу из ружья у кафе и угрозы убийством.

Посол Азербайджана высоко оценил сотрудничество с Астраханской областью. Рахман Мустафаев назвал Астраханскую область флагманским регионом в развитии российско-азербайджанских отношений.

В Волгограде при взрыве боеприпаса скончался сотрудник полиции.

Источником удушающей вони под Волгоградом назвали крупный абразивный завод.

Должность главного архитектора Саратова заняла Светлана Кораблева.

После атаки дронов в Саратовской области изменилось расписание электричек.

В Волгограде наказали директора фирмы за незаконный оборот драгметаллов.Он приобретал у граждан отработанные автомобильные катализаторы, включавшие в себя платину, палладий и родий. Директор коммерческой организации заработал таким способом более 147 млн руб.

На Балаковской АЭС опровергли сообщения о выбросах, следствие проводит проверку. Поводом для отчета стали сообщения местных жителей, которые стали публиковать в интернете фотографии с черным снегом.

Мария Комарова, которая состязалась за пост мэра Пензы с Олегом Денисовым, назначена на должность заместителя главы Железнодорожного района города.

В Энгельсе заработал чат-бот по мониторингу работы общественного транспорта.

Волгоградский комитет соцзащиты возглавила Ольга Васильева.

В Саратове собираются обновить 2,4 км дороги по проспекту Энтузиастов. Речь идет о транзитном маршруте, который решили включить в перечень на ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога проходит вдоль скверов Кривохижина, Дружбы народов, Авиастроителей.

В Энгельсском районе намерены разработать дополнительные меры поддержки для будущих учителей.

В Саратовской области за год средняя зарплата выросла на 17% и составила 56 386 руб.

В Саратовской области бензин стал менее доступным. По данным исследования РИА Новости, опубликованного 10 февраля, регион опустился с 59-го места на 65-е.

В Саратовской области в 2024 году подрядчики выплатили 10 млн руб. за некачественно выполненные работы. За прошлый год прокуратура выдала 150 предостережений, а 67 должностных лиц из подрядных организаций получили штрафы.

Штрафы за публикацию кадров «прилетов» в Волгограде выросли до 1 млн руб. Новые поправки в принятый региональный законопроект особенно коснутся СМИ.

Министерство культуры РФ привлекают к спору о судьбе Сенного рынка в Саратове.

Пензенским властям не удалось оспорить решение суда, который обязал их выплатить СК «Промышленное строительство» 94 млн руб. за возведение корпуса областного онкоцентра. Ранее чиновники проиграли споры по иску подрядчика в арбитражном суде региона и в апелляционной инстанции — решение вступило в силу.

Застройщик «Стройкомплекс» не смог обвинить мэрию Астрахани в незаконном расторжении договора. Компания не выполнила свои обязательства перед городом по развитию застроенной территории, а также продала один из относящихся к проекту участков индивидуальному предпринимателю, что и стало причиной расторжения соглашения.

Нина Шевченко