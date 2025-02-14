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В Заречном начали проверку после обнаружения на улице грудного ребенка

Прокуратура ЗАТО г. Заречный Пензенской области приступила к проверке после обнаружения на улице семимесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, малыша нашли в коляске близ дома по ул. Ахунской 11 февраля. Сейчас за состоянием девочки наблюдают врачи в медучреждении.

В рамках проверочных мероприятий прокуратуре предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, оценить деятельность органов и учреждений системы профилактики. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую организовали правоохранительные органы.

Павел Фролов

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