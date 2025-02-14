Вольский район Саратовской области возглавил Сергей Сафонов

Исполняющим обязанности главы Вольского района Саратовской области назначили Сергея Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информации и массовых коммуникаций.

В свое время Сергей Сафонов окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и Российский государственный торгово-экономический университет. С 2015 по 2020 год он был замглавы администрации Ленинского района Саратова. На этом посту чиновник отвечал за благоустройство. В последующий период Сергей Сафонов руководил МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города», а через некоторое время вновь стал работать в администрации Ленинского района на должности первого заместителя.

Глава администрации указанного района Дмитрий Чубуков назвал уход Сергея Сафонова кадровой потерей. В Вольском районе нового руководителя представил депутатам и.о. вице-губернатора Михаил Орлов. По его словам, Сергей Сафонов может решать даже самые сложные вопросы.

Ранее в Вольске депутаты единогласным решением приняли отставку главы Вольского района Андрея Татаринова. На эту должность его назначили в 2021 году. Чиновник перестал занимать пост после сообщения о том, что местные жители могут столкнуться с перебоями с сотовой связью из-за военно-технического эксперимента.

Павел Фролов