Беспилотники влетят в копеечку

13 февраля Волгоградская областная дума увеличила штрафы за нарушение решения оперативного штаба о запрете фото- и видеосъемки последствий атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Запрет был введен неделю назад и содержал относительно скромные штрафы — от 3 тыс. руб. для физических лиц до 50 тыс. руб. для юридических. В новой редакции максимальный штраф для граждан вырос до 5 тыс. руб., а для компаний — сразу до 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин

Фото: Волгоградская областная Дума Спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин

Фото: Волгоградская областная Дума

Поправки к региональному административному кодексу, значительно увеличившие штрафы за фото- и видеосъемку «применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов, а также распространение информации, способной нанести ущерб гражданам и объектам, обеспечивающим жизнедеятельность людей», были приняты сразу в двух чтениях. Их авторами выступили спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин и главы всех шести фракций.

Из документа следует, что нарушение требования оперштаба (ст. 13.28 кодекса), которым установлен соответствующий запрет, теперь обернется для физических лиц штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 300 тыс. до 1 млн руб. Ранее размер наказания составлял 1–3 тыс., 10–20 тыс. и 20–50 тыс. руб. соответственно. В случае повторного нарушения штраф удваивался, но в новой редакции статьи этот пункт исключен.

Наказание за подобные нарушения было введено в Волгоградской области по инициативе региональной прокуратуры еще 19 ноября 2024 года. Соответствующее требование оперштаба губернатор Андрей Бочаров подписал 5 февраля 2025-го. Согласно его постановлению, публиковать можно только сведения из официальных источников — полученные от Минобороны РФ и региональных властей. Нарушителей, распространивших информацию о БПЛА в социальных сетях и СМИ, должны отслеживать полиция, ФСБ, Росгвардия, Роскомнадзор и МЧС.

В пресс-службе облдумы сообщили, что новые штрафы коснутся в первую очередь СМИ.

Чем вызвана насущная необходимость ужесточения наказания, там не пояснили. Согласно пояснительной записке, это сделано «с целью усиления охраны общественного порядка».

«Обеспечение безопасности жителей Волгоградской области, стратегических объектов промышленной и социальной инфраструктуры является важнейшей задачей региональной власти в условиях режима повышенной готовности, на фоне попыток атак со стороны фашистского киевского режима на мирные российские регионы,— заявил на заседании облдумы спикер Александр Блошкин.— Нельзя забывать, что против России ведется еще и масштабная информационная война, цель которой — запугать наш народ, посеять панику».

Напомним, летом 2023 года после серии атак украинских БПЛА на Москву в Совете федерации подготовили законопроект о запрете публикации любой неофициальной информации военного характера, в том числе съемки беспилотников и «прилетов», а также о введении административной и уголовной ответственности за нарушение запрета (штраф до 50 тыс. руб., а при повторном нарушении — лишение свободы на срок до трех лет). Однако в итоге сенаторы отказались от этой инициативы, поскольку, как сообщал “Ъ”, в Кремле решили «учитывать баланс между защитой информации и ее свободой».

Тем не менее идею подхватили на местах, и наказание за публикацию последствий «прилетов» теперь постепенно вводится в отдельных регионах. Так, ранее аналогичные штрафы были установлены в Ленинградской, Курской и Астраханской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Нина Шевченко, Астрахань; Андрей Прах