В Саратовской области возбудили дела о мошенничестве при строительстве жилья

В Саратовской области следствие возбудило три уголовных дела о мошенничестве на сумму свыше 5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Уголовные дела возбуждены по материалам прокуратуры Энгельса. Надзорный орган контролирует ход и результаты расследования.

Ранее прокуратура выяснила, что в период с 2021 по 2024 годы глава организации заключал с гражданами договоры подряда на возведение жилых домов и договоры инвестиционных целевых займов. При этом он не собирался исполнять взятые обязательства.

Организация не строила дома, проценты по договорам займа не выплачивались. Руководитель ООО присвоил себе деньги, которые получил от граждан. Сумма причиненного ущерба превысила 5 млн руб.

Павел Фролов