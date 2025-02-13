Градоначальник широкого профиля

12 февраля в Саратове произошла очередная смена главы города. Вместо Павла Суркова, который исполнял полномочия мэра с момента отставки Лады Мокроусовой в октябре прошлого года, в кресло градоначальника вернулся многоопытный Михаил Исаев. За последние десять лет он успел поработать не только мэром Саратова (2017–2022), но и депутатом Госдумы, сенатором, спикером областной думы и главой Энгельсского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Исаев

Фото: Владимир Барсуков Михаил Исаев

Фото: Владимир Барсуков

Об очередных перестановках в администрации Саратова рассказал губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, и. о. мэра Павел Сурков решил покинуть пост в связи с переходом на другую работу. О какой конкретно должности идет речь, ни глава региона, ни сам господин Сурков не пояснили. Затем господин Бусаргин отчитался о встрече с главой гордумы Сергеем Овсянниковым, который «от лица депутатов» предложил назначить на освободившуюся должность главу Энгельсского района Михаила Исаева. Губернатор инициативу поддержал, напомнив, что господин Исаев «досконально знает свой родной город и заслужил уважение как честный и ответственный человек». Вечером гордума утвердила Михаила Исаева первым вице-мэром, возложив на него исполнение полномочий градоначальника.

Михаилу Исаеву 51 год, он член регионального политсовета «Единой России». Начинал карьеру на Саратовском подшипниковом заводе, одновременно работал помощником депутата облдумы. В 2006 году избрался в гордуму Саратова, а уже через год перешел в областной парламент. В 2011-м избран депутатом Госдумы, через год делегирован в Совет федерации от законодательной власти региона. В октябре 2017 года избрался главой Саратова и провел на этом посту почти пять лет, после чего вернулся в облдуму, став ее председателем.

Впрочем, на должности спикера облдумы повороты в карьере Михаила Исаева не закончились. В августе 2024 года по просьбе Романа Бусаргина он сложил полномочия и возглавил администрацию Энгельсского района области. Следом в отставку ушла и его сменщица на посту мэра Лада Мокроусова — ее последним рабочим днем во главе Саратова стало 4 октября 2024 года. Ее преемником был назначен чиновник Павел Сурков, который на протяжении последних 18 лет возглавлял Татищевский район.

За четыре месяца работы господин Сурков запомнился рядом необычных инициатив (например, он предложил привлекать осужденных к благоустройству) и активными перестановками в горадминистрации. И. о. мэра не только сменил многих заместителей, глав районов, руководителей комитетов и подведомственных учреждений, но и изменил структуру мэрии, ликвидировав некоторые подразделения. А вот избавиться от приставки «и. о.» чиновник не успел. Изначально конкурс на замещение должности главы города был запланирован на осень, но позже депутаты перенесли его на весну 2025-го. Спикер Овсянников объяснил это необходимостью дать оценку действиям Павла Суркова по итогам отопительного сезона.

Депутат гордумы Виктор Марков («Единая Россия») заявил “Ъ”, что за время, пока мэрией руководил господин Сурков, туда пришли «не всегда профессиональные и явно неподготовленные люди». «Хотели опытного руководителя, чтобы он быстро вошел в курс дела. Оказалось, что опыта руководства районом недостаточно для работы во главе областного центра»,— посетовал единоросс. Зато возвращение в мэры Михаила Исаева он оценил положительно: «Он уже получил весь необходимый опыт, прошел и через конфликты, и через недопонимание, и через разговоры и споры».

Политолог Дмитрий Олейник считает, что с назначением Павла Суркова «что-то пошло не так с самого начала», о чем говорит перенос конкурса. «Итоги его деятельности оценить очень сложно, поскольку, кроме кадровых перемен, интересных чиновникам, их практически нет»,— отметил эксперт. Михаила Исаева он назвал «самым опытным чиновником в регионе»: «Если его "бросили" на участок, значит, или у нас в городе большие проблемы, или намечаются интересные, в том числе с точки зрения прихода больших финансов, перспективы».

Никита Маркелов, Саратов; Андрей Прах