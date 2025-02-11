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И.о. замглавы Саратова по правовым вопросам назначили Наталью Иванову

И.о. замглавы администрации Саратова по правовым вопросам стала Наталья Иванова. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале и.п. главы города Павел Сурков.

Наталья Иванова до нынешнего назначения возглавляла комитет правового обеспечения администрации Саратова. Более 25 лет своей жизни она посвятила работе в органах местного самоуправления города.

У Натальи Ивановой есть высшее юридическое образование. В свое время она окончила Саратовскую академию права.

Максим Леонов, предшественник Натальи Ивановой, 11 февраля начал работать замглавы по правовым вопросам Энгельсского района.

Павел Фролов

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