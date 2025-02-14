В Волгограде ищут поставщика 50 автобусов за 1 млрд рублей

В Волгограде начался процесс закупки 50 новых автобусов на сумму около 1,1 млрд руб. Муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» объявило электронный аукцион на оказание услуг финансовой аренды для обновления автопарка.

До 30 апреля 2025 года планируется поставить 15 больших автобусов, а до 31 июля того же года — 35 средних. Начальная цена контракта составляет 1 млрд 89 млн руб. Новые транспортные средства должны быть оснащены современными технологиями: системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС и бескондукторной системой оплаты проезда.

Автобусы будут приспособлены для маломобильных граждан и оснащены системой автоматического объявления остановок. Обивка сидений должна быть удобной для влажной чистки, а материал обшивки — стойким к обтиранию. Расплатиться за лизинговые платежи «Метроэлектротранс» планирует до февраля 2026 года, а победителя аукциона определят в начале марта.

Никита Маркелов