Спикер гордумы Астрахани выдворил активистов, которые хотели восстановить парк

В Астрахани инициативная группа граждан, в числе которых был депутат Евгений Дунаев, передала председателю гордумы Игорю Седову подписи с просьбой восстановить парк аттракционов «Планета» в его первоначальном виде. Жители хотят сохранить детские аттракционы, пруды с лотосами и мини-зоопарк. Об этом господин Дунаев сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий заявил, что спикер гордумы отказался принять астраханцев, хотя был уведомлен об их приходе. Активистов не пустили дальше турникета, но письмо приняли и поставили штамп, после чего предложили покинуть здание.

Евгений Дунаев отметил, что слова президента Владимира Путина о важности диалога с гражданами остаются актуальными, но председатель городского парламента Игорь Седов не проявил заинтересованности в общении. «Видно, уходящему председателю некогда читать и слушать президента, он занят более важными делами, как бы еще поднять налоги астраханцам», — считает депутат.

Нина Шевченко