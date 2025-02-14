В Балашове намерены благоустроить парк Авиаторов

В Балашове Саратовской области в ближайшее время приступят к благоустройству парка Авиаторов а рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

Балашов не раз становился победителем по итогам конкурсного отбора. Так, с 2018 года победу одерживали такие проекты, как «Реконструкция и благоустройство набережной реки Хопер», «Большой, как солнце», «365 километр Хопра: благоустройство городского пляжа». В минувшем году победил проект «Парк Авиаторов: благоустройство территории у пруда в Военном городке».

Замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев назвал благоустройство парка Авиаторов очень интересным проектом. Он напомнил, что в центре Балашова расположен парк имени Куйбышева, который в 30-х годах прошлого века заложили курсанты летного училища. Чиновник отметил: в городе улицы названы именами летчиков и космонавтов, которые в свое время окончили Балашовское высшее военное училище летчиков.

Павел Фролов