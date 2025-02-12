Волгоградский суд обязал ООО «Основной ресурс» возместить ущерб почвам на 36 млн

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело выездную проверку по информации о разгерметизации нефтепровода ЦДНГ № 3 «Котовский» в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что порыв нефтепровода привел к образованию нефтесодержащих отходов, которые в рамках договора переданы ООО«Основной ресурс». Организация вывезла и сбросила их на незащищенный земельный участок в Котово.

Специалисты отобрали пробы отходов и почвы на площади 1,3 тыс. кв. м. Причиненный ущерб оценили в более 36 млн руб. Управление Росприроднадзора потребовало от ООО «Основной ресурс» добровольно оплатить вред почвам, но организация этого не сделала.

Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил его требования в полном объеме. В законную силу решение суда не вступило. Управление взяло на контроль возмещение ущерба.

Павел Фролов