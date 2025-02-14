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В Саратове водитель автобуса нагрубил пассажирам и был отстранен от работы

В Саратове от работы отстранили водителя городского маршрута после хамства в адрес пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Зампредседателя комитета по транспорту Алексей Матюшкин отметил, что водитель грубо нарушил правила общения с пассажирами. Также мужчина использовал телефон во время управления транспортом. Это стало причиной привлечения его к административной ответственности.

По словам чиновника, перевозчик принес официальные извинения. В организации обещали принять меры для предотвращения подобных ситуаций.

Павел Фролов

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