Двух саратовских чиновников осудят за растрату и злоупотребление полномочиями

В Саратове суд рассмотрит уголовное дело о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении двух бывших сотрудников местного муниципального учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснило следствие, с июня 2021 по июль 2023 года фигуранты, директор и его заместитель, в обход договорных отношений предоставляли услуги двум коммерческим организациям в части работы водителей муниципального учреждения на спецтехнике. От предпринимателей на банковский счет фигурантов поступило свыше 800 тыс. руб., которыми те распорядились по своему усмотрению.

Во время следственных действий директор муниципального учреждения Саратова и его заместитель возместили ущерб в полном объеме. Следствие направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов