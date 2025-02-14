В Астраханской области запретили снимать и публиковать последствия атак БПЛА

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ввел запрет на съемку и публикацию последствий атак беспилотников. Это решение принято на основе указа президента России от 19 октября 2022 года №797.

Запрещено снимать и распространять информацию о применении БПЛА, местах падения, пораженных объектах, средствах противодействия, таких как ПВО и РЭБ. Также запрещено публиковать данные о дислокации сил Минобороны РФ, правоохранительных органов, а также критически важных объектов.

Запрет не касается деятельности государственных органов и официально распространенной ими информации. Постановление вступило в силу 13 февраля.

Нарушение может повлечь штрафы: для граждан — от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы увеличиваются.

Никита Маркелов