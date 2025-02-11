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Замглавы по правовым вопросам Энгельсского района стал Максим Леонов

Пост замглавы по правовым вопросам Энгельсского района Саратовской области занял Максим Леонов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава района Михаил Исаев.

В свое время Максим Леонов окончил СГУ им. Н.Г. Чернышевского. У него есть ученая степень кандидата юридических наук.

Максим Леонов 20 лет своей жизни отдал работе в городских структурах на должностях от специалиста до начальника структурных подразделений юридической службы. Он занимался вопросами благоустройства, освобождения территорий города от незаконных объектов, земельным контролем.

Павел Фролов

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