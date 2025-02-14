Междугородними перевозками в Пензенской области займется минстрой

На сессии Законодательного собрания Пензенской области 14 февраля был одобрен законопроект, передающий функции по организации межмуниципальных перевозок региональному министерству строительства.

Целью изменений является повышение эффективности регулярных перевозок наземным и автомобильным транспортом. Ранее эти полномочия выполняло ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», но теперь они будут переданы исполнительным органам власти.

ГКУ продолжит исполнять технические функции, такие как прием предложений от перевозчиков по маршрутам, анализ пассажиропотоков и согласование изменений с заинтересованными ведомствами. Для реализации законопроекта планируется разработка нормативных актов правительства Пензенской области.

Никита Маркелов