Искать подрядчиков для ремонта водоканала в Саратове начнут на следующей неделе

В Саратове на следующей неделе начнут тендеры на ремонт водопроводов. Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил по итогу первого заседания региональной комиссии по контролю за работами на сетях водоканала.

Орган создан по поручению главы региона и включает профильных специалистов, общественников, экспертов и депутатов городской и областной думы. Председателем назначили министра строительства и ЖКХ региона Михаила Бутылкина.

Господин Бутылкин рассказал о ключевых задачах комиссии: контроль на всех этапах ремонта, прозрачность процесса и снижение неудобств для жителей. Контракты будут включать подробные графики работ, что обеспечит высокую степень прозрачности. Работы планируются точечными на ограниченных участках с последующим благоустройством.

Напомним, в Саратове за 1,3 млрд руб. отремонтируют 27 км водопроводных сетей. Список адресов доступен для ознакомления. Жителей предупредили о возможных перекрытиях дорог.

Никита Маркелов