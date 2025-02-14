В Саратовской области участники СВО займутся патриотическим воспитанием

В Саратовской области будет создано несколько должностей для участников спецоперации, которые займутся патриотическим воспитанием населения. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Глава региона анонсировал введение должности заместителя министра образования по патриотическому воспитанию. Ее займет участник СВО, уверен господин Бусаргин. По мнению главы региона, аналогичные позиции должны появиться в органах местного самоуправления.

Губернатор напомнил, что в кадровом центре региона были открыты специальные окна для участников СВО и их близких, где специалисты помогают с трудоустройством. В конце февраля стартует регистрация на программу «Наши Герои», аналог федерального проекта «Время Героев».

Никита Маркелов