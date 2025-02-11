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В Волгограде при взрыве боеприпаса скончался сотрудник полиции

В Советском районе Волгограда произошел взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Это привело к гибели офицера ГАИ.

Трагическое происшествие случилось в минувшие выходные в одном из гаражей. Согласно предварительным сведениям, обнаруживший боеприпас мужчина решил разобрать его ради интереса.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по факту произошедшего специалисты приступили к проверке. Отмечается, что гибель правоохранителя не носит криминального характера.

Павел Фролов

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