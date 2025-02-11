Развитие осталось недоразвитым

Специализированный застройщик «Стройкомплекс» проиграл мэрии Астрахани в апелляции. Подрядчик, с которым городские власти в июне 2014 года заключили договор о развитии застроенной территории в Советском районе, должен был построить квартиры для переселения граждан из аварийного жилья с целью передачи в муниципальную собственность; однако в 2022 году он продал участок индивидуальному предпринимателю Дмитрию Шналиеву, чем нарушил условия договора. В результате администрация расторгла соглашение в одностороннем порядке, поэтому «Стройкомплекс» обратился в Арбитражный суд Астраханской области с требованием признать действия властей незаконными. В августе 2024 года инстанция не нашла причин для удовлетворения иска. В феврале 12-й Арбитражный апелляционный суд отказал застройщику в обжаловании, но при этом постановление первой инстанции все равно было отменено. Причиной послужило то, что некоторые участники судебного разбирательства (собственники жилья) не были должным образом уведомлены о споре. Учредитель СЗ Василий Леванов не стал комментировать ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд (12-й ААС) встал на сторону мэрии Астрахани в споре с СЗ ООО УСК «Стройкомплекс». Разбирательство касалось одностороннего расторжения договора о развитии застроенной территории по ул. Адмирала Макарова, № 4 и № 6 в Советском районе областного центра. Договор был заключен в июне 2014 года. Согласно его условиям, подрядчику требовалось купить или построить квартиры для переселения граждан из аварийного жилья и передать недвижимость в муниципальную собственность с 11 мая 2022 года по 11 февраля 2023 года. Кроме того, компании предстояло приобрести права на аварийные дома и земельные участки под ними, не подлежащие изъятию для муниципальных нужд. За них застройщик должен был выплатить выкупную цену, но информация о сумме в акте суда отсутствует.

Согласно Rusprofile, СЗ ООО УСК «Стройкомплекс» зарегистрирован в Астрахани в сентябре 2000 года. Основным видом деятельности предприятия является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. С 29 августа 2024 года должность директора компании занимает Константин Шарамо. Учредитель — Василий Леванов, ему принадлежит 100% уставного капитала (11 млн руб.). По итогам 2023 года выручка ООО уменьшилась на 41% до 209 млн руб., а прибыль снизилась на 67% до 20 млн руб. Компания дважды выступала в роли поставщика. Были исполнены контракты общей стоимостью 10 млн руб., заключенные с прокуратурой Астраханской области и УМВД России по региону.

Главной причиной расторжения договора мэрией стало неисполнение «Стройкомплексом» своих обязательств в установленные сроки. Подрядчик не приобрел и не построил жилые помещения, которые запрашивала администрация Астрахани. Кроме того, суд установил, что застройщик продал земельный участок с недостроенным капитальным объектом (готовность 25%) в границах улиц Безжонова, Котельная и Адмирала Нахимова, 141б, предназначенный для развития застроенной территории, индивидуальному предпринимателю Дмитрию Шналиеву в январе 2022 года с целью получения прибыли. 24 августа 2023 года договор между «Стройкомплексом» и муниципалитетом был расторгнут.

Спустя неделю после уведомления о расторжении соглашения ООО УСК «Стройкомплекс» подало иск к господину Шналиеву с целью признать сделку недействительной. В то же время подрядчик ходатайствовал об обеспечении искового заявления. В акте суда отмечается, что к проданной ИП Дмитрию Шналиеву земле имеет отношение ООО СЗ «Регионэлитстрой», которому предприниматель сдал участок в аренду в феврале 2022 года. Во время спора «Стройкомплекс» требовал признать право собственности на участок за «Регионэлитстроем» отсутствующим. Но в июне 2024 года Арбитражный суд Астраханской области отказал «Стройкомплексу» в удовлетворении иска, а обеспечение отменил.

ООО СЗ «Регионэлитстрой» зарегистрировано в Астрахани в мае 2018 года. С июля 2021 года компанией руководит Евгений Толстых. Учредителем является Наталия Карташова. За 2023 год выручка предприятия составила 578 млн руб., а прибыль — 60 млн руб. Информация о государственных заказчиках отсутствует.

В начале июня 2024 года СЗ ООО УСК «Стройкомплекс» подал иск к администрации Астрахани в Арбитражный суд региона с требованием признать незаконным одностороннее расторжение договора о развитии застроенной территории. В августе суд отказал истцу, поскольку посчитал действия мэрии правомерными, ведь обязательства по договору не были исполнены. В октябре застройщик попытался обжаловать решение суда в апелляции. Постановление 12 ААС вынесено 4 февраля 2025 года. Из него следует, что суд первой инстанции законно отказал «Стройкомплексу» в удовлетворении исковых требований. Однако решение судебная коллегия все равно отменила, поскольку некоторые участники спора — собственники жилья на застроенной территории, которые являются третьими лицами, не были уведомлены о судебном разбирательстве. Поэтому 12-й Арбитражный апелляционный суд постановил принять новый судебный акт и направил дело в нижестоящую инстанцию.

Учредитель СЗ ООО УСК «Стройкомплекс» Василий Леванов комментировать «Ъ» ситуацию со спором отказался.

Нина Шевченко