Должность главного архитектора Саратова заняла Светлана Кораблева

Председателем комитета мэрии Саратова по архитектуре, главным архитектором областного центра стала Светлана Кораблева. Об этом сообщил и.п. главы города Павел Сурков.

Ранее госпожа Кораблева работала в ООО «Центр судебных экспертиз» и ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» (сейчас ГБУ «Саратовпроект»). До нее указанный комитет возглавляла Ольга Чурилова, которая занимала пост в статусе исполняющего обязанности.

Павел Сурков напомнил, что комитет по архитектуре занимается решением вопросов в сферах градостроительства и архитектуры. Также речь идет о художественном оформлении и наружной рекламе.

Павел Фролов