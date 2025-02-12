Вице-спикер Госдумы пообещал помочь Астраханской области улучшить экологию

Вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев пообещал оказать федеральную поддержку Астраханской области для сохранения экологии. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время ведется борьба с несанкционированными свалками и опустыниванием земель. Особое внимание уделяется очистным сооружениям канализации. Господин Гордеев заверил, что будет содействовать в преодолении проблем в сфере ЖКХ и экологии.

Власти пресекают случаи сброса мусора в неположенных местах и штрафуют нарушителей. За последние годы количество свалок сократилось, что является положительным результатом. Ведется модернизация Северных очистных сооружений канализации (СОСК) по проектам 70-х годов за почти 4,2 млрд руб. для снижения загрязнения Волги, заявил Игорь Бабушкин.

С 2019 по 2024 годы в регионе реализован нацпроект «Экология». В рамках проекта расчистили более 190 км водных объектов, восстановили свыше 800 га леса и провели рекультивацию трех крупных свалок. С этого года стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие», который, как отметил губернатор, поможет продолжить работу в этой области.

Нина Шевченко