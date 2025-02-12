Власти Пензы предлагают до 2,3 млрд рублей строителю школы в Арбекове

В Пензе ищут подрядчика для строительства школы. Извещение о торгах на «Госзакупках» разместило муниципальное учреждение администрации областного центра «Управление капительного строительства».

Школа будет рассчитана на 1100 мест и должна появиться в 7-м микрорайоне Арбеково. Начальная стоимость контракта превышает 2,3 млрд руб. Источник финансирования — бюджет города.

Работы подрядчику предстоит выполнить до конца июня 2027 года. Прием заявок от участников тендера завершится 27 февраля 2025 года.

Никита Маркелов