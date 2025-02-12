Сэкономить на здоровье не удалось

Пензенским властям не удалось оспорить решение суда, который обязал их выплатить СК «Промышленное строительство» 94 млн руб. за возведение корпуса областного онкоцентра. Ранее чиновники проиграли споры по иску подрядчика в арбитражном суде региона и в апелляционной инстанции — решение вступило в силу. Теперь окружной суд в Казани возвратил жалобу ответчика, поскольку тот отказался платить госпошлину в размере 50 тыс. руб. Юристы отмечают, что следующую кассационную жалобу «Управление капитального строительства» Пензенской области сможет подать только в Верховный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диагностический корпус пензенского онкодиспансера ввели в эксплуатацию 8 февраля 2024 года

Фото: Правительство Пензенской области, Коммерсантъ Диагностический корпус пензенского онкодиспансера ввели в эксплуатацию 8 февраля 2024 года

Фото: Правительство Пензенской области, Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа вернул кассационную жалобу госучреждения правительства Пензенской области «Управление капитального строительства» (УКС). Чиновники хотели оспорить решения нижестоящих инстанций, которые обязали власти выплатить строителю лабораторно-диагностического корпуса ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» ООО СК «Промышленное строительство» 94 млн руб.

ООО СК «Промышленное строительство» зарегистрировано в 2007 году в Пензе. В качестве направления деятельности компании указаны строительные специализированные работы. В штате предприятия числятся 17 сотрудников, а руководит им генеральный директор Алексей Ушкин. Финансовые показатели компании имеют положительную динамику. В 2023 году выручка составила 714 млн руб., что на 126% больше, чем в предыдущем году. Прибыль составила 542 тыс. руб., что на 44% больше, чем годом ранее.

Контракт на строительство корпуса онкоцентра стороны заключили в декабре 2021 года. Изначально сумма контракта составляла 845,8 млн руб. Подрядчик должен был исполнить его в период с 1 января 2022 года по 15 октября 2024 года. В ходе реализации проекта выяснилось, что необходимо выполнение работ, не указанных в проектной документации, а цены на строительные материалы выросли из-за инфляции. В связи с этим цена контракта выросла до 972 млн руб.

УКС оплачивать дополнительные расходы подрядчика отказалось, в связи с чем СК «Промышленное строительство» обратилась с иском в Арбитражный суд Пензенской области. В июле 2024 года решение было вынесено в пользу подрядчика. ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» попыталось оспорить его в Одиннадцатом Арбитражном апелляционном суде, однако 21 ноября 2024 года суд постановил оставить его без изменений. Тогда правительственное управление обратилось в следующую инстанцию: Арбитражный суд Поволжского округа в Казани.

Суд, однако, вернул кассационную жалобу заявителю. Причина в том, что правительственное учреждение не предоставило документы, подтверждающие оплату государственной пошлины. Речь идет о сумме в 50 тыс. руб.

В судебном акте поясняется, что при рассмотрении дела, связанного с защитой государственных или общественных интересов, пошлина может быть уменьшена или на ее оплату может быть предоставлена рассрочка. Однако сам факт того, что заявитель имеет статус федерального казенного учреждения, не освобождает его от уплаты госпошлины. Жалоба возвращена заявителю.

«Определение о возврате кассационной жалобы обосновано тем, что в данном споре ГКУ выступает заявителем по гражданским правоотношениям, а не по вопросам, связанным с выполнением функций государственного органа»,— рассказала «Ъ — Средняя Волга» старший юрист консалтинга Legal Principles Русудани Закарая. Она напомнила, что Верховный суд в 2018 году сообщал, что наличие статуса органа власти достаточно для освобождения от уплаты госпошлины, даже если спор не касается непосредственных полномочий. А Минфин России в 2022 году выразил противоположную позицию.

«Лицо, которому оставили жалобу без движения, может не согласиться с позицией судьи, но при этом должно отдавать себе отчет в том, что в случае неправоты оно может вообще лишиться возможности кассационного обжалования»,— рассказал старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай. Если жалобу, которая устроит суд, чиновники не успеют подать в отведенные два месяца с момента рассмотрения в апелляции, то им придется обосновывать восстановление срока. «Вряд ли суд найдет для этого основания, если причиной пропуска было просто упрямство заявителя жалобы»,— объяснил юрист.

Светлана Федорова