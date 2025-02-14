В Астраханской области полиция нашла десятки нелегальных мигрантов

В Астрахани прошла масштабная операция по выявлению нелегальных мигрантов, которая продолжалась четыре дня. В мероприятиях участвовали сотрудники миграционных служб, полиции и Госавтоинспекции.

Проверено более 280 объектов, включая стройки, рынки, кафе и общежития, где проживают иностранцы. В отделения полиции доставлено 157 человек для проверки документов, дактилоскопии и медицинского осмотра.

Зафиксировано 269 административных нарушений миграционного законодательства, включая 13 случаев фиктивной регистрации. Возбуждено семь уголовных дел, нарушители оштрафованы на сумму 384 тыс. руб., из которых уже уплачено 340 тыс.

Сотрудники ГИБДД выявили 68 случаев нарушения правил дорожного движения иностранцами. 18 человек были выдворены из России, 16 помещены в Центр временного содержания, а 34 запретили въезд на длительный срок. В ходе рейдов был задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске.

Никита Маркелов