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Евгения Панкина утвердили на посту главы волгоградского комитета строительства

В Волгоградской области произошли кадровые изменения в регкомитете строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в должности председателя комитета строительства Волгоградской области утвердили Евгения Панкина. Произошло это сегодня, в среду.

Ранее Евгений Панкин временно осуществлял полномочия начальника профильного ведомства. В свое время он был главой облстроя, облстройнадзора, занимал место руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства», возглавлял организации строительного сектора.

Павел Фролов

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