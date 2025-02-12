Саратовский губернатор назвал парадоксальной ситуацию с неучтенной сельхозземлей

В ходе совещания в правительстве Саратовской области затронули тему оформления земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в ЕГРН, и вовлечения их в оборот. Об этом сообщает Телеграм-канал Пул Z 64.

В Саратовской области за последние годы благодаря государственной субсидии в оборот ввели примерно 37 тыс. га сельхозземель. В этой работе наибольшую активность продемонстрировали Озинский, Александрово-Гайский, Федоровский, Перелюбский, Ровенский, Энгельсский, Питерский и Калининский районы.

Вместе с тем никакого участия в программе не принимают следующие районы: Ртищевский, Турковский, Воскресенский, Красноармейский и Ивантеевский. Что касается Новобурасского, Екатериновского, Балаковского, Базарно-Карабулакского и Дергачевского районов, там не наблюдается грамотная работа даже при наличии финансирования.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал парадоксальной ситуацию с неучтенными землями сельскохозяйственного назначения. По его словам, денежные средства выделяют, так что «можно все поставить на учет, выверить». Глава региона отметил: некоторые районы вовсе не участвуют в этом процессе, другие просто не заинтересованы. Господин Бусаргин поручил профильному блоку правительства сформировать перечень участников, которые войдут в государственный лесной фонд для посадки лесов.

Павел Фролов