В Волгограде пойдет под суд экс-директор стройфирмы за неуплату в бюджет 60 млн

Волгоградский суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 60 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) в отношении бывшего гендиректора стройфирмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Волгоградское следствие завершило расследование этого уголовного дела, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Экс-гендиректор коммерческой организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, полностью признал свою вину. Он возместил свыше 13 млн руб. от суммы причиненного государству ущерба. Суд наложил арест на транспорт подозреваемого.

Как выяснилось, в начале 2018 года фигурант принял решение сократить расходы своей коммерческой организации незаконным способом. Он воспользовался реквизитами и расчетными счетами лжепредприятий для изготовления подложных финансово-хозяйственных документов, данные о которых затем внес в налоговые декларации. В общей сложности фигурант не уплатил в бюджет порядка 60 млн руб.

Павел Фролов