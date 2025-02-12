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Исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков ушел с поста

Исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков ушел с поста, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил Павла Суркова за проделанную работу.

Павел Сурков подтвердил свое решение покинуть должность в связи с переходом на новую работу. В своем обращении к жителям он выразил благодарность за поддержку и доверие, а также отметил значимость периода руководства городским центром для себя.

Пока не известно, кто будет исполнять обязанности мэра Саратова после ухода Павла Суркова.

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