Мэрия Саратова намерена проводить масштабный ремонт водосетей ночью

Администрация Саратова занимается подготовкой плана-графика производства работ, схемы движения общественного транспорта на период масштабного ремонта водопроводных сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Указанный вопрос обсудили в ходе заседания городского штаба по ремонту и реконструкции «водоканала». Замглавы Саратова Максим Сиденко указал на необходимость синхронизации работ подрядчиков, ресурсников и муниципалитета. Чиновник подчеркнул, что ремонт должен осуществляться в темное время суток.

Ремонтные работы в областном центре обойдутся в 1,3 млрд руб. Эта сумма пойдет на приведение в порядок водопроводных сетей общей протяженностью 27 км.

Павел Фролов