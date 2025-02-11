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Депутат Евгений Ковалев покинул пост главврача саратовской горбольницы № 1

В городской клинической больнице № 1 Саратова началась реорганизация. Как стало известно «Ъ — Средняя Волга», на фоне грядущих изменений заявление об увольнении по собственному желанию подал главврач учреждения Евгений Ковалев.

Он был руководителем городской клинической больницы № 1 с 2019 года. Сейчас Евгений Ковалев является депутатом Саратовской облдумы.

Ранее губернатор Роман Бусаргин рассказал, что ГКБ № 1 вновь сделает упор на оказание неотложной помощи. Структура больницы будет включать в себя 19 отделений экстренной помощи. В стационарах появятся 730 мест. За медучреждением закрепят отдельные бригады скорой помощи, ожидается создание там стационарного отделения скорой помощи.

Павел Фролов

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