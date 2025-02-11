Источником удушающей вони под Волгоградом назвали крупный завод

Жители Волжского Волгоградской области в течение всей минувшей недели жаловались на удушающую вонь. В службу охраны окружающей среды поступило четыре обращения по этому поводу.

По информации пресс-службы мэрии Волжского, горожане указали на запах химии в воздухе. Местные экологи выявили превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Специалисты установили, что предположительным источником загрязнения является Волжский абразивный завод. Волжские чиновники передали прокуратуре и Роспотребнадзору протоколы и акты исследований. Надзорным ведомствам предстоит принять меры в рамках своей компетенции.

Павел Фролов