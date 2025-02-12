Под Саратовом сотрудник ДПС насмерть сбил пешехода

В Марксовском районе Саратовской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла сегодня, в среду, на 363 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» близ села Павловка. По предварительным данным, сотрудник ДПС на служебном автомобиле «Шкода Октавиа» сбил женщину 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Она скончалась на месте происшествия.

В ходе освидетельствования у водителя не выявили признаков опьянения. Сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области выясняют все обстоятельства смертельного ДТП, предстоит провести служебную проверку.

Павел Фролов