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В Саратове наказали двух экс-сотрудников РЖД за коррупцию

Саратовский суд вынес приговор в отношении бывших сотрудников РЖД, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сбором доказательств занимался отдел по расследованию особо важных дел. Бывший замначальника одного из структурных подразделений РЖД Саратова признан виновным по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а бывший ведущий инженер — по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Первого из них оштрафовали на 11,5 млн руб., запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией работы и эксплуатацией железнодорожного транспорта и инфраструктуры, в течение шести лет, второго оштрафовали на 3,8 млн руб.

Как выяснилось, с ноября 2021 по декабрь 2022 года замначальника через ведущего инженера получил от коммерческого директора организации 1,2 млн руб. в качестве взятки за согласование подписания актов выполненных работ по капремонту зданий. В июне позапрошлого года замначальника аналогичным способом получил от того же лица 300 тыс. руб. Речь идет о первой части взятки от суммы 1,8 млн руб.

Павел Фролов

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