Посол Азербайджана высоко оценил сотрудничество с Астраханской областью

В Москве прошла рабочая встреча главы Астраханской области Игоря Бабушкина и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. В ходе встречи они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по самым разным направлениям, включая бизнес, культуру, образование и логистику.

Астраханская область и Азербайджан активно взаимодействуют в части развития МТК «Север — Юг». В Астрахани демонстрирует успехи автомобильно-железнодорожный логистический хаб. Реализацией проекта занимается азербайджанский инвестор. Речь идет о логистическом центре, который принимает продукцию из Азербайджана и транзитные грузы из Ирана, Турции, Пакистана и Индии.

Господин Бабушкин указал на эффективную деятельность Азербайджанского делового центра в Астрахани и Астраханского делового центра в Баку. В настоящее время последний возводит на территории Восточно-Зангезурского района Азербайджана детский сад. Рахман Мустафаев назвал Астраханскую область флагманским регионом в развитии российско-азербайджанских отношений.

Павел Фролов