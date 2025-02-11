Саратовец пойдет под суд за стрельбу из ружья у кафе и угрозы убийством

Пугачевский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) в Пугачеве в отношении 54-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Пугачевский межрайонный прокурор Вадим Шумов утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу. Судебный процесс запланирован на ближайшее время.

Как выяснило следствие, 9 августа минувшего года пьяный фигурант выстрелил из охотничьего ружья как минимум два раза в сторону припаркованной машины близ кафе в Пугачеве. В автомобиле на тот момент находились люди. Также фигурант направил оружие на находящихся около кафе граждан и угрожал им убийством.

Павел Фролов