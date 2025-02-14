Саратовская область попала в топ-15 по стране по росту рынка общепита

В Саратовской области оборот общепита в минувшем году вырос на 17,2% по сравнению с годом ранее. Он достиг 24,8 млрд руб., сообщает Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Регион находится на втором месте в ПФО по темпу роста оборота общепита. Лидером является Башкортостан. Если говорить о всей стране, то по итогам прошлого года Саратовская область заняла 11-е место.

Министр экономического развития области Андрей Разборов указал на динамичное развитие в регионе отрасли общепита. По его словам, в 2024 году появилось 102 таких новых объекта, число посадочных мест увеличилось более чем на 5 тыс.

Павел Фролов