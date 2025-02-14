Саратовский молочный комбинат получил штраф за нарушение техрегламентов

Арбитражный суд Саратовской области обязал ООО «Саратовский молочный комбинат» выплатить штраф. На сайте арбитража указана сумма в 50 тыс. руб.

Причиной штрафа стало нарушение технических регламентов по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Их обнаружили в ходе внеплановой проверки специалисты Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. По данным регионального управления Россельхознадзора, во время изучения документов в системе «Меркурий» выяснилось, что предприятие неправомерно использовало функцию «незавершенное производство».

В ведомстве подчеркнули, что организация указывала информацию об использованном сырье не в каждой записи производственного журнала. Это является нарушением принципа прослеживаемости животноводческой продукции.

Павел Фролов