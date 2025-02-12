Торговля в место достопримечательностей

В Саратове продолжаются споры вокруг судьбы Сенного рынка: культурный статус прилегающей территории оказался предметом ряда разбирательств, а также публичных дискуссий. Комитет культурного наследия региона включил в реестр памятников достопримечательное место — «Торговая площадь Сенная XIX века» в 2023 году, что поставило под вопрос возможность дальнейшего размещения торговых павильонов, уверены предприниматели. Областные чиновники утверждают, что охранный статус не предполагает запрета на торговлю, подчеркивая, что конечное решение будет принимать муниципалитет. Последний еще осенью 2023 года отказался брать в расчет результаты разрешившего торговлю исследования, хоть и оплатил работы. На данный момент чиновники еще не решили, какие требования установить для пользователей достопримечательности. В свою очередь предприниматели оставили 299 подписей под открытым письмом на имя министра культуры России Ольги Любимовой, а ведомство под ее руководством Саратовский областной суд привлек стороной к разбирательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова возглавила Минкульт России в январе 2020 года

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ольга Любимова возглавила Минкульт России в январе 2020 года

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Предприниматели Сенного рынка в Саратове набрали 299 подписей под открытым письмом на имя министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Поводом стали суды о признании территории возле рынка достопримечательным местом «Торговая площадь Сенная XIX века». По словам авторов обращения, статус подразумевает полный запрет на использование земли для размещения торговых павильонов, которые располагаются там уже десятки лет. Угроза потери торговой точки уже привела к сокращению числа арендаторов павильонов на Сенном на 10%.

Сенной рынок расположен между улицами Большая Горная, Танкистов, Соколовая и Пугачева. Заметили в федеральном ведомстве письмо или нет, пресс-служба Минкульта к моменту выхода публикации сообщить не успела.

Идею реконструкции объекта путем сноса торговых павильонов власти Саратовской области предложили в начале 2022 года, против чего уже тогда выступила как администрация рынка, так и арендаторы этих павильонов. «В соответствии с законом, были проведены обсуждения с научно-методическим советом, объект был выявлен, организована историко-культурная экспертиза, проведена процедура общественных обсуждений, а затем уже был издан соответствующий приказ»,— объяснили «Ъ — Средняя Волга» в комитете культурного наследия (ККН) региона. Чиновники предположили, что позиция предпринимателей «связана с их мнением о препятствии торговли на этой территории. Однако торговля не запрещена. Целью всех утвержденных документов является сохранение исторической территории с ее особенностями»,— подчеркивают в ведомстве.

Осенью 2022 года ККН региона через подведомственное учреждение «Научно-производственный центр» без конкурса отдал подряд на проведение государственной историко-культурной экспертизы площади у Сенного. исполнителем стал самозанятый москвич Михаил Иванов, который получил лицензию Минкульта Российской Федерации 1 марта 2023 года, а уже 17 ноября сдал своему первому заказчику заключение. Цена работ составила 710,5 тыс. руб. Эксперт подтвердил, что «Торговая площадь Сенная середины XIX века», имеет признаки достопримечательного места. На основании этого акта чиновники сперва включили площадь в реестр выявленных объектов, а уже в апреле 2023 года признали памятником.

«Статус объекта культурного наследия (достопримечательного места) не запрещает ведение торговли. Кроме того, приказ комитета, которым присвоен статус объекта культурного наследия муниципального значения, также не содержит запрета на торговую деятельность. В предмет охраны включено функциональное назначение: торговля и социальное обслуживание»»,— уверяют в ККН. Чиновники добавили, что конечное решение о разрешенной в достопримечательном месте деятельности принимает муниципалитет, к чьему ведению относится объект. Минкульт РФ рекомендует готовить регламент использования территории на основе акта ГИКЭ, который ограничений на торговлю не накладывает. При этом, по данным «Ъ — Средняя Волга», министр-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин не приходил в мэрию и не доносил до городских властей упомянутую трактовку акта ГИКЭ в рамках межведомственного взаимодействия.

В сентябре 2023 года мэрия Саратова заказала проект требований к деятельности на достопримечательном месте. Чиновники предлагали за работу до 930 тыс. руб., из шести участников тендера договор заключили с ООО «Агротон», которое согласилось выполнить работу за 140 тыс.

В течение отведенных 30 дней подрядчик сдал прошедший экспертизу проект требований, который заключил, что торговля на площади возможна. Заказчик отказался принимать работы, несмотря на проведенную оплату; стороны пошли в суд. АС Саратовской области указал, что приведенные ответчиком основания для отказа не прописаны ни в договоре, ни в законодательстве. В конце января 2025 года суд обязал чиновников принять работу.

В апреле 2024 года мэрия опубликовала для общественного обсуждения другой проект. Эксперты, которые одобрили документ, отметили, что площадь у Сенного рынка пригодна для торговли при условии отсутствия павильонов. Спустя несколько дней проект сняли с обсуждения, новый с тех пор не представили.

В свою очередь, ООО «Центральный рынок» через суд потребовало отменить решения ККН о включении площади в реестр выявленных памятников, а также о признании объектом культурного наследия. В первом споре истцу не удалось добиться успеха вплоть до кассационной инстанции, второй продолжает изучать Саратовский областной суд.

По требованию прокуратуры к делу привлечены администрация Саратова и ее комитет по архитектуре. По ходатайству ККН 31 января 2025 года суд привлек к разбирательству Министерство культуры РФ и эксперта Михаила Иванова. Также была назначена экспертиза.

Проводила исследование некоммерческая организация из Москвы «ЭКОН». Коллегия экспертов пришла к выводу, что достопримечательное место «Торговая площадь Сенная» не обладает достаточной для статуса памятника ценностью и включено в соответствующий реестр с нарушениями.

Также эксперты заключили, что самостоятельных исследований автор не проводил, а сделал 40-страничную компиляцию из нескольких архивных справок и материалов заказчика. Специалисты разошлись с Михаилом Ивановым во мнении о времени происхождения площади, степени градоформирующего влияния и других положениях.

За последние десять лет в федеральное законодательство о закупках внесено немало поправок, позволяющих чиновникам делать исключения и заключать договоры без конкурса, рассказал «Ъ» эксперт Государственной думы по госзакупкам Дмитрий Тортев. «С 2022 года на фоне санкций количество послаблений начало возрастать с арифметической прогрессией»,— объяснил собеседник. Он напомнил, что председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин ранее признался: «власти воспользовались процедурой запроса котировок, чтобы определить сразу подрядчика с наименьшей ценой. Формально нарушения здесь нет»,— пояснил эксперт. «Проблема в том, что ряд послаблений могут нести в себе коррупциогенный фактор. Это признали в Минфине, когда в 2022 году разрешили проводить закупку у единственного поставщика в целях защиты компаний от санкций. В итоге в числе компаний-подрядчиков, которым угрожают санкции Вашингтона, мы увидели например маленькие дорожные фирмы»,— привел пример господин Тортев. По мнению собеседника, корень проблемы — дисциплина заказчиков, которую не удалось выстроить за все время существования системы госзакупок.

В ККН нашли выводы экспертов «ЭКОН» необоснованными и заподозрили в ошибочности. Ответчик попросил провести еще одно исследование и рекомендовал троих кандидатов в члены коллегии. Решение должно быть принято в пятницу.

«Комитет не приводит объективные доказательства необоснованности заключения судебной экспертизы, построенного на существенном объеме архивной информации в сравнении с экспертизой Иванова Михаила, а все противоречия сводятся к нежеланию чиновников соглашаться с результатами исследований экспертной комиссии», — рассказал «Ъ — Средняя Волга» директор ООО «Центральный рынок» Дмитрий Субботин. «Ходатайство комитета о назначении повторной судебной экспертизы имеет признаки искусственно создаваемых условий для получения нужных комитету выводов заключения экспертизы»,— считает предприниматель. По его мнению, привлекая к делу господина Иванова и Минкультуры РФ, чиновники пробуют затянуть рассмотрение до тех пор, пока суд не согласится принять к сведению результаты «правильной» с точки зрения ответчика экспертизы.

Господин Субботин добавил, что статус достопримечательного места делает невозможным согласование модернизации территории, поскольку «в предмет охраны достопримечательного места вошли ничем не примечательные здания советского периода, построенные по типовым проектам в различном стиле» — из действующих документов невозможно определить, в какое «первоначальное состояние» следует возвращать объекты.

«Правообладатели могут провести реконструкцию и привести здания в первоначальный вид по собственной инициативе»,— рассказали «Ъ» в ККН.

«Мы считаем, что подобные действия руководства комитета культурного наследия Саратовской области дискредитируют саму идею историко-культурной экспертизы как исследования»,— делают выводы авторы письма на имя Ольги Любимовой. Они просят федеральные власти «принять к сведению факты, изложенные в настоящем открытом письме, в том числе в целях совершенствования нормативно-правового регулирования порядка проведения государственной историко-культурной экспертизы и укрепления независимости государственных экспертов, их защиты от возможного давления со стороны должностных лиц».

Никита Маркелов