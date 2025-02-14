В Пензенской области законодательно закрепят молодежную политику

В Пензенской области разработали новый законопроект о молодежной политике. Документ представил заместитель председателя правительства Олег Ягов на заседании Законодательного Собрания, которое возглавил Вадим Супиков.

Законопроект определяет стратегические цели и задачи государственной молодежной политики в регионе, включая патриотическое и духовное воспитание молодежи, защиту их прав и поддержку в трудных жизненных ситуациях. Особое внимание уделяется поддержке общественных инициатив молодых людей, развитию творческого и волонтерского потенциала.

Документ также направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку молодых ученых. Государство планирует содействовать занятости молодежи, развивать предпринимательские способности и обеспечивать полноценный отдых и досуг. В рамках закона будет развиваться институт наставничества для успешной карьеры молодых людей и их вклада в экономическое развитие региона.

Никита Маркелов