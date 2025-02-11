Светлана Жук оставила пост главврача Саратовского облгоспиталя ветеранов войн

В Саратовском областном госпитале для ветеранов войн перестала работать в должности главного врача Светлана Жук. На сайте учреждения и.о. главврача значится Ирина Гурова.

Светлана Жук возглавляла госпиталь с декабря 2019 года. В свое время она окончила Саратовский медицинский университет. До 2011 года она трудилась в МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

Далее Светлана Жук перешла на работу в ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3» на должность главврача. В период с 2017 по 2019 годы она занимала такую же должность в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева».

Отметим, пост главврача саратовской горбольницы № 1 покинул Евгений Ковалев. Депутат Саратовской облдумы подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Павел Фролов