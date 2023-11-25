Перемирие в Газе, закрытие финских КПП и саммит ОДКБ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машина МККК, в которой везут освобожденных заложников

Фото: Reuters TV, Reuters Машина МККК, в которой везут освобожденных заложников

Фото: Reuters TV, Reuters

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в стране будет утверждена новая стратегия развития ИИ.

Правительство РФ хочет подключить МВД к ужесточению контроля за абонентами сотовой связи.

Правительство РФ намерено ужесточить контроль за зарубежными операциями российских компаний и ИП.

Минобрнауки РФ направило в научные организации РАН письмо с требованием собрать список сотрудников, которые участвовали в международных конференциях в 2023 году.

Минцифры РФ предлагает централизовать системы видеонаблюдения.

Минюст РФ будет штрафовать на 300–500 тыс. руб. за упоминание иноагента без маркировки.

Госдума РФ планирует запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их стране можно менять пол.

Государства—члены Евросоюза обсуждают возможное ограничение передвижений для дипломатов из России.

Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Северную Корею.

Рабочая группа по вопросам СВО предложила в числе прочего дать добровольцам льготы, как у контрактников.

«Газпром» планирует сократить инвестпрограмму на 2024 год на пятую часть, до 1,57 трлн руб.

По букве закона

Финляндия закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи».

Президент РФ Владимир Путин передал решение большинства вопросов о гражданстве в ведение МВД и МИДа.

Президент РФ Владимир Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Республики Крым.

Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря.

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест 78-летнего бывшего замглавы Минэнерго РФ Петра Нидзельского.

Дорогомиловский суд Москвы арестовал главу подразделения РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Полиция провела массовую проверку документов у сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Электростали.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим ЧС, который вводился из-за катастрофы на Каховской ГЭС.

Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС.

Цитаты недели

«Понимаю, что эта война не может не потрясать» (президент РФ Владимир Путин о конфликте на Украине в ходе виртуального саммита G20).

«Нас уже закрутил вихрь смены эпох!» (президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании саммита ОДКБ).

«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет» (президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun).

«Покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины об убийства Путина).

«Уже в следующем (году.— “Ъ”) ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед» (российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном снижении доходов бюджета).

«Вы давно не были у нас, старейшины меня ругают» (глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику).

Цифры недели

В январе—сентябре 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, опустившись до минимального значения с 2007 года.

Выручка российских угольных предприятий снизилась на 29%, до 1,137 трлн руб., год к году.

Минфин РФ: дефицит бюджета за 2024–2026 годы будет меньше 1% ВВП.

Налоговые поступления в бюджет РФ за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн руб.

В рамках налога на сверхприбыль компаний бюджет РФ получил около 40 млрд руб. из запланированных 300 млрд руб.

Росстат: с начала года по 20 ноября потребительские цены выросли на 6,31%.

«Руспродсоюз»: стоимость новогоднего стола за год выросла на 9%.

Цена бананов в РФ за год увеличилась на 47%.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн.

ЦБ Турции повысил ставку еще на 5 п. п., до 40%.

«Хамас» освободил первых 25 заложников по договоренности с Израилем. Тель-Авив освободил 39 палестинских заключенных.

Отставки и назначения

Новым президентом Аргентины избран крайне правый либертарианец Хавьер Милей, имеющий прозвище Безумец.

На выборах в Нидерландах победу одержала Партия свободы Герта Вилдерса.

Генерал-полковник ВС РФ Андрей Сердюков назначен начальником объединенного штаба ОДКБ.

Компания OpenAI восстанавливает в должности уволенного ранее гендиректора Сэма Альтмана.

Сделки недели

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и активы сети «Андерсон» стоимостью 600–800 млн руб.

«Траст» продал в ходе аукциона за 20 млрд руб. нефтедобывающие структуры АО «Инга» и АО «Транс-ойл», которые были основными активами частной нефтекомпании Ruspetro.