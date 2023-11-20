Минфин: дефицит бюджета за 2024-2026 годы будет меньше 1% ВВП

Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете федерации, сообщил, что дефицит федерального бюджета России за период с 2024 по 2026 год не превысит 1% ВВП. Ранее он говорил, что в 2023 году дефицит бюджета чуть превысит 1% ВВП.

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«Если ценовая ситуация как сегодня сохранится, то ФНБ будет пополняться и мы будем устойчиво иметь бюджетный дефицит в пределах 1% ВВП. Если ситуация будет изменяться, будем корректировать и наши оценочные прогнозы»,— сообщил министр (цитата по ТАСС).

Как отметил министр, принятый проект федерального бюджета «в непростых условиях» составлен с учетом реализации приоритетов с одной стороны. С другой стороны, бюджет обеспечивает «задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности».

Согласно проекту федерального бюджета, в 2024 году доходы вырастут на 22,3% — с 28,67 трлн до 35,06 трлн руб. При этом на 15,8% вырастут расходы, которые превысят поступления на 1,6 трлн руб. В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 0,83 трлн руб., в 2026 — 1,54 трлн руб. В прошлом году бюджет был исполнен с одним из рекордных дефицитов в истории — 3,3 трлн руб. По итогам этого года дефицит может составить еще 3 трлн руб.

Подробнее о принятом бюджете — в материале «Расходы уходят в оборону».

Анастасия Ларина