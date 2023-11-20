Минфин: бюджет получил по windfall tax 40 млрд руб. из запланированных 300 млрд

Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете федерации, сообщил, что в рамках налога на сверхприбыль компаний (windfall tax) бюджет уже получил около 40 млрд руб. Всего в рамках windfall tax планируется привлечь 300 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что касается первого вопроса — по налогу на сверхприбыль. Мы планировали привлечь порядка 300 млрд руб. Сейчас из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 млрд руб. Но основной период уплаты будет ноябрь--декабрь. Поэтому до конца года, мы надеемся, планируемая цифра будет выполнена»,— сообщил Антон Силуанов (цитата по «Интерфакс»).

Налог на сверхприбыль компаний был введен в текущем году. Его должны уплатить крупные компании со средней доналоговой прибылью за 2021–2022 годы больше 1 млрд руб. Налог составляет 10% от суммы превышения прибыли за период 2021–2022 годов над показателем за период 2018–2019 годов. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. Его можно снизить вдвое, перечислив обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября текущего года.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов говорил, что сборы по налогу на сверхприбыль могут превысить запланированный порог 300 млрд руб.— на 5% максимум. В сентябре группа депутатов Госдумы предложила распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовые компании. Однако, по данным «Известий», Минфин выступил против этого предложения.

Подробнее о windfall tax — в материале «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Анастасия Ларина