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Коммерсантъ FM
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Глава Пентагона объявил о новом пакете помощи Украине на $100 млн

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО, сообщило агентство Reuters.

Владимир Зеленский (слева) и Ллойд Остин во время встречи 20 ноября

Владимир Зеленский (слева) и Ллойд Остин во время встречи 20 ноября

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Владимир Зеленский (слева) и Ллойд Остин во время встречи 20 ноября

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Глава Пентагона прибыл в столицу Украины сегодня, 20 ноября, с необъявленным визитом.

Как сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, во время встречи с Ллойдом Остином обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Господин Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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