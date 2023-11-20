Глава Пентагона объявил о новом пакете помощи Украине на $100 млн

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО, сообщило агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Ллойд Остин во время встречи 20 ноября

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Владимир Зеленский (слева) и Ллойд Остин во время встречи 20 ноября

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Глава Пентагона прибыл в столицу Украины сегодня, 20 ноября, с необъявленным визитом.

Как сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, во время встречи с Ллойдом Остином обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Господин Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян