В Мурманской области установлены дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев
Губернатор рассказал про попытку прорыва границы мигрантами в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на въезде в регион и на его территории были установлены дополнительные КПП в связи с наплывом иностранцев, желающих перебраться в Финляндию транзитом через Россию. По его словам, пограничники и сотрудники правоохранительных органов «детально, щепетильно» проверяют легитимность нахождения иностранцев на территории страны. Накануне, отметил он, была «незаконная попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан», она пресечена.
Фото: Telegram-канал Андрея Чибиса
«Мы видим, что установка этих контрольно-пропускных пунктов простимулировала тех, кто находится здесь нелегально. Мы видим, машины разворачиваются и уезжают обратно»,— отметил господин Чибис.
Сегодня ночью губернатор сообщил, что в Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за наплыва иностранных граждан из-за решения финских властей оставить открытым только один КПП на границе с Россией. Речь идет о КПП «Лотта» в Кольском районе («Райа-Йоосеппи» с финской стороны). Тогда же губернатор сообщил, что на КПП «Салла» находилось около 400 человек, 50 из которых за прошлые сутки пропустили в Финляндию.
22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что в ночь на 25 ноября все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», будут закрыты. С 18 ноября из-за наплыва беженцев закрыты были четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. В российском МИДе сообщали о готовность помочь с наплывом иностранных граждан.
Подробнее — в материале «Ъ» «Финны запустили цепную реакцию».