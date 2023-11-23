В Мурманской области установлены дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на въезде в регион и на его территории были установлены дополнительные КПП в связи с наплывом иностранцев, желающих перебраться в Финляндию транзитом через Россию. По его словам, пограничники и сотрудники правоохранительных органов «детально, щепетильно» проверяют легитимность нахождения иностранцев на территории страны. Накануне, отметил он, была «незаконная попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан», она пресечена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Чибиса Фото: Telegram-канал Андрея Чибиса

«Мы видим, что установка этих контрольно-пропускных пунктов простимулировала тех, кто находится здесь нелегально. Мы видим, машины разворачиваются и уезжают обратно»,— отметил господин Чибис.

Сегодня ночью губернатор сообщил, что в Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за наплыва иностранных граждан из-за решения финских властей оставить открытым только один КПП на границе с Россией. Речь идет о КПП «Лотта» в Кольском районе («Райа-Йоосеппи» с финской стороны). Тогда же губернатор сообщил, что на КПП «Салла» находилось около 400 человек, 50 из которых за прошлые сутки пропустили в Финляндию.

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что в ночь на 25 ноября все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», будут закрыты. С 18 ноября из-за наплыва беженцев закрыты были четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. В российском МИДе сообщали о готовность помочь с наплывом иностранных граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Финны запустили цепную реакцию».

Полина Мотызлевская