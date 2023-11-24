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Коммерсантъ FM
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У склада попросили документики

Силовики подготовили Wildberries к «черной пятнице»

Занимающий первое место по обороту на российском рынке онлайн-торговли маркетплейс Wildberries столкнулся с новым осложнением работы своих сортировочных центров. В пятницу, 24 ноября, представители силовых органов провели массовую проверку документов у сотрудников склада в Электростали, что создало риски перебоев с отгрузкой и выгрузкой товаров. Приостановка работы может быть особенно болезненной в пиковые периоды конца года и распродаж «черной пятницы», говорят участники рынка.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Крупнейший игрок российского рынка онлайн-торговли Wildberries предупредил о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров на сортировочном центре «Электросталь» в Подмосковье из-за проверки, устроенной полицейскими. Об этом компания сообщила утром 24 ноября, уточнив, что из-за проверки документов более 8 тыс. сотрудников центра не могут приступить к работе, а продавцам площадки грозят «миллиардные убытки» в высокий сезон. Спустя около четырех часов компания Wildberries сообщила о завершении проверки. «Для нормализации работы привлекаются дополнительные силы. Wildberries дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы. Пока рекомендуем осуществлять отгрузки товаров на другие склады»,— уточнили в компании.

По данным Data Insight, по итогам 2022 года компания Wildberries занимала первое место по выручке среди интернет-магазинов с онлайн-продажами 1,61 трлн руб., числом выполненных заказов в 1,49 млрд единиц и средним чеком в 1,08 тыс. руб. В первой половине 2023 года оборот от продаж товаров и услуг, GMV, у Wildberries увеличился на 94%, до 1,22 трлн руб. год к году, сообщала компания.

Для Wildberries это уже вторая проверка документов у работников склада в течение двух месяцев. В конце октября компания сообщала, что полиция проводила проверку документов у сотрудников подмосковного сортировочного центра «Белая дача». Подобные проверки также проходили летом на объектах Ozon. В Ozon тогда сообщали РБК, что ни один сотрудник компании не был направлен на процедуру установления личности, а проверки затронули несколько работников подрядных организаций. Сейчас в Ozon «Ъ» оперативно не ответили, в «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

По словам источника «Ъ» на рынке, подобные проверки в том или ином масштабе проходят на объектах разных участников всего рынка торговли.

Как поясняет другой собеседник «Ъ» в отрасли, центром внимания правоохранителей обычно выступают большие складские комплексы, так как все подобные объекты работают примерно по одинаковой модели, предусматривающей наем большого количества мигрантов. По его словам, вопросы правоохранителей могут быть к компаниям, которые занимаются подбором работников.

Как дистанционная торговля борется с кадровым дефицитом

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что в сезон высокого спроса ноября—декабря, когда ритейл делает основную выручку, в период главной распродажи года — «черной пятницы» любая подобная остановка работы бизнеса может стать серьезным ударом для площадок, продавцов и традиционной торговли. По его словам, в онлайн-торговле из-за срыва сроков доставки с большой долей вероятности можно ожидать и роста количества отказов от товаров. Кроме того, предпринимателям придется больше заплатить за логистику — простой ожидающих разгрузки грузовиков, добавляет господин Соколов.

Гендиректор сети магазинов Zenden Александр Сарычев подтверждает, что блокировка работы склада может быть особенно критична в день распродаж, в которые инвестируют в том числе поставщики. По оценкам Тинькофф Касса и Tinkoff Data, количество покупок в дни распродаж «черной пятницы» 24–26 ноября в этом году может вырасти на 15% год к году, и до 50% оборота придется на маркетплейсы. В этом году, по прогнозу аналитиков, обороты на площадках во время распродаж увеличатся на 40%.

«Черная пятница»: когда пройдет и как к ней относятся россияне

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Советник практики разрешения споров и арбитража адвокат «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Олег Ткаченко говорит, что, если компания планирует взыскивать компенсацию ущерба в суде, сотрудникам необходимо собирать доказательства необоснованности проверки или нарушений закона, а также фиксировать убытки, хотя на практике это удается редко.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая

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