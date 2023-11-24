«Хамас» освободил первых 25 заложников по договоренности с Израилем

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил в соцсети X (экс-Twitter), что боевики «Хамаса» освободили 12 таиландских заложников. По его словам, за ними выехали работники посольства страны. The Times of Israel со ссылкой на заявление неназванного израильского чиновника сообщил, что «Хамас» передал «Красному Кресту» 13 граждан Израиля, в числе освобожденных — женщины и дети. В настоящее время они находятся на КПП на границе с Египтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

По данным The Times of Israel, Израиль со своей стороны освободит 39 палестинских заключенных, содержавшихся в колониях — 24 женщин и 15 несовершеннолетних.

Сегодня утром газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источник в Египте сообщала, что «Хамас» согласился отпустить 23 таиландских заложника, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября. По информации издания, посредником в заключении сделки между Таиландом и «Хамасом» выступил Иран. По данным МИД Таиланда, всего в сектор Газа были угнаны 26 граждан страны.

Четырехдневная пауза в боевых действиях между израильской армией и «Хамасом» вступила в силу сегодня, 24 ноября, в 7:00 по местному времени (8:00 мск). По условиям соглашения, за четыре дня будут отпущены 50 заложников «Хамаса». В свою очередь, Израиль за каждого заложника отпустит троих палестинских заключенных. Предполагается, за четыре дня страна отпустит 150 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних. Подготовка сделки по обмену заложников и прекращению огня шла на протяжении нескольких недель. Посредниками выступали Катар, Египет и США.

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